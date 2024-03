Germania: debito pubblico a 2,4 miliardi di euro in quarto trimestre 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo speciale per le Forze armate (Bundeswehr), entrato in funzione nel luglio del 2022 a seguito dello stesso conflitto, ha registrato alla fine del 2023 un debito di 5,8 miliardi di euro. Tra la conclusione dei due anni di riferimento, il disavanzo dei Laender è sceso di 1,9 miliardi di euro a 595,4 miliardi di euro con un decremento dell'1,9 per cento, mentre quello dei Comuni è aumentato di 12,9 miliardi di euro, passando a 153,6 miliardi di euro, ossia il 9,1 per cento. (Geb)