Poste: Giorgetti, controllo società continuerà ad essere esercitato dallo Stato

- La cessione di una quota del Mef in Poste "non determinerà in alcun modo la perdita del controllo della società, che continuerà ad essere esercitato dallo Stato". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell'audizione, davanti alle commissioni riunite Bilancio e Trasporti della Camera e Programmazione economica, finanze e ambiente del Senato, sull'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal ministero dell'Economia e delle finanze nel capitale di Poste. (Rin)