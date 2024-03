Germania: cinque morti e 20 feriti incidente autobus in Sassonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di cinque morti e 20 feriti, alcuni di questi gravi, il bilancio dell'incidente che ha coinvolto oggi in Sassonia un autobus dell'azienda di trasporti tedesca Flixbus. Il sinistro si è verificato sull'autostrada A9 presso Lipsia, tra Wiedemar e l'incrocio di Scheuditz, mentre il mezzo era in viaggio da Berlino a Zurigo. A bordo, vi erano due conducenti e 53 passeggeri, per la maggior parte giovani secondo il quotidiano "Bild". Per cause ancora da chiarire, l'autobus è uscito fuori strada, si è schiantato contro degli alberi, rovesciandosi. Tra i feriti vi sono entrambi gli autisti. È in corso l'identificazione delle vittime. (Geb)