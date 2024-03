Spagna: ministra Finanze, priorità ad acquisto del 10 per cento di Telefonica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze spagnolo "ha dato priorità" al finanziamento per l'acquisizione di un massimo del 10 per cento di Telefonica. Lo ha detto la titolare del dicastero, María Jesús Montero, dopo che il governo ha effettuato un trasferimento da circa 700 milioni di euro alla Società statale di partecipazioni industriali (Sepi) per l'acquisto del 3 per cento del capitale dell'operatore di telecomunicazioni. Montero ha ricordato che Sepi ha l'autorizzazione del Consiglio dei ministri. "Telefonica è un'azienda strategica per il nostro Paese, è una società quotata in borsa e, pertanto, non c'è bisogno di provocare alcun tipo di turbolenza informativa che possa realmente causare qualsiasi tipo di variazione nel prezzo delle azioni", ha affermato Montero. La ministra ha spiegato che l'obiettivo del governo è quello di "rafforzare le sue capacità strategiche in modo che possa essere alla pari con i suoi concorrenti tedeschi e francesi", Paesi in cui i rispettivi esecutivi "partecipano da tempo, attraverso diversi strumenti, alle partecipazioni azionarie di aziende egemoni". (Spm)