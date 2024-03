Italia-Vienna: incontro ministri dell'Interno, focus su flussi migratori e lotta al terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, si è recato oggi in visita ufficiale a Vienna, dove ha incontrato il ministro federale dell’Interno della Repubblica d’Austria, Gerhard Karner. I colloqui si sono concentrati sulla prevenzione dei flussi migratori illegali e sulla lotta al terrorismo. "L’Italia e l’Austria sono legate da un ottimo e consolidato rapporto di cooperazione, testimoniato da ultimo dalla missione congiunta a Il Cairo del nostro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del vostro Cancelliere Karl Nehammer per una rinnovata collaborazione tra l’Ue e l’Egitto", ha detto Piantedosi. Nel corso della riunione bilaterale i due ministri hanno condiviso una delle priorità comuni, ovvero la prevenzione dei flussi migratori irregolari, attraverso il blocco delle partenze e il contrasto ai trafficanti di esseri umani. "L’analisi dei flussi migratori - ha proseguito Piantedosi - ci dimostra che i trafficanti si adattano rapidamente al mutevole contesto, sfruttando luoghi di partenza meno presidiati. Con il collega austriaco abbiamo quindi concordato sull’importanza di sviluppare e di investire su una strategia regionale nei Paesi in questione e sull’importanza di lavorare insieme all’Unione europea per il pieno allineamento della politica dei visti dei Paesi terzi di origine e transito agli standard europei". (segue) (Com)