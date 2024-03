Italia-Vienna: incontro ministri dell'Interno, focus su flussi migratori e lotta al terrorismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il confine tra Italia e Austria, i due ministri hanno espresso soddisfazione per l’ottima collaborazione delle Forze di polizia, in particolare attraverso i pattugliamenti congiunti. "La lotta al terrorismo - ha concluso Piantedosi - rimane una ulteriore sfida cruciale. La piena e rapida condivisione di ogni informazione utile, unita a un attento monitoraggio sarà una delle principali direttrici del nostro lavoro comune e in questo senso la regione dei Balcani è uno snodo di grande rilievo”. (Com)