Cultura: Pd su teatri, con Mollicone e Sangiuliano siamo alle comiche

- "Sulla legge sui teatri siamo alle comiche, la coppia Mollicone e Sangiuliano produce solo caos. Dopo mesi di discussione in commissione, l'aula della camera si è trovata a discutere un testo insensato, schizofrenico e pieno di dimenticanze e errori. Una figuraccia per la maggioranza che ha prodotto un testo parziale che - proprio per questo- ha dovuto rimandare nuovamente in commissione. In passato, le proposte di legge sulla cultura sono sempre state approvate all'unanimità dal parlamento, la gestione faziosa e pasticciata di FdI sta adesso rendendo la cultura un tema di scontro politico. È molto grave e preoccupante". Lo ha detto la capogruppo democratica nella commissione cultura della Camera, Irene Manzi. (Rin)