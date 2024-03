Imprese: Abi-Anfir, impegno comune banche-finanziarie regionali per credito a Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Favorire ulteriormente l'accesso al credito delle Pmi tramite l'utilizzo efficiente degli strumenti di incentivazione pubblica, attraverso la collaborazione tra banche e finanziarie regionali: è il principale obiettivo del Protocollo d'intesa sottoscritto oggi a Roma tra Abi e Anfir (Associazione nazionale delle Finanziarie Regionali). L'iniziativa si inserisce nell'ambito della recente riforma degli incentivi pubblici a favore delle imprese – in attuazione di quanto previsto dal Pnrr – proprio con la finalità di razionalizzare e standardizzare gli attuali strumenti di aiuto. "Le risorse comunitarie – si legge nel testo dell'accordo – rappresentano una leva finanziaria strategica per la crescita economica del nostro Paese, il cui utilizzo efficiente è una priorità nazionale da tradurre in un preciso impegno da parte dei diversi attori coinvolti nel processo di definizione e canalizzazione degli incentivi verso le imprese: Amministrazioni centrali, Regioni/Province autonome, Finanziarie regionali, banche e confidi". (segue) (Rin)