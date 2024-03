Veneto: assessore Politiche Sociali, ok consiglio regionale ad Ambiti Territoriali Sociali per risposte di qualità a cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge che determina un nuovo assetto organizzativo ed istituzionale degli interventi e servizi sociali, istituendo gli Ambiti Territoriali Sociali. "Abbiamo approvato – ha dichiarato Manuela Lanzarin, assessore regionale alle Politiche Sociali - una legge molto significativa perché gli Ats diventano il contesto nel quale sarà sviluppata la gestione associata dei servizi sociali. Essi divengono il fulcro della programmazione, della pianificazione, del coordinamento locale e della gestione della funzione socio-assistenziale, con una visione complessiva su un territorio vasto rispetto a quello del singolo Comune. E' stato fatto un buon lavoro, per il quale ringrazio tutto il Consiglio e i nostri tecnici". "La Regione Veneto oggi – ha sottolineato - è la prima Regione in Italia a normare l'organizzazione dei servizi sociali territoriali dopo la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (Leps) e a declinala con gli Ambiti territoriali sociali (Ats), indicando in maniera esplicita la soluzione di un ente terzo dotato di personalità giuridica come soluzione capace di costruire servizi di qualità proprio a partire dall'investimento sulla stabilità e le competenze del personale addetto. (segue) (Rev)