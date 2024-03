Veneto: assessore Politiche Sociali, ok consiglio regionale ad Ambiti Territoriali Sociali per risposte di qualità a cittadini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lanzarin ha poi dichiarato: "Gestire la Pianificazione associata delle politiche sociali è la sfida alla quale i territori saranno accompagnati dalla Regione, in quanto solo attraverso la pianificazione associata intercomunale sarà possibile dare risposte di qualità ed uniformi ai cittadini, ed in questo percorso tutti i comuni saranno protagonisti e partecipi del cambiamento. Si crea una rete virtuosa, dalla quale ci aspettiamo efficienza, efficacia, risposte diffuse ai bisogni della gente". Secondo Lanzarin, "gli Ats, attraverso questa nuova norma, saranno riconosciuti quali contesto di riferimento per la realizzazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (Leps), costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate da assicurare con carattere di universalità per garantire uniformità di trattamento, qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità. Non secondaria anche la possibilità che, istituendo gli Ats, sarà possibile attingere ai fondi europei della Misura 5 del Pnrr", ha concluso. (Rev)