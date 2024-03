Veneto: Villanova (Lega-Lv) su terzo mandato, i cittadini vogliono essere liberi di scegliere chi li governa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volere dei cittadini è chiaro: i cittadini vogliono essere liberi di poter scegliere chi li governa. Lo ha affermato Alberto Villanova, capogruppo in consiglio regionale della Lega – Liga Veneta, a commento del sondaggio Demos pubblicato oggi sul tema del terzo mandato per sindaci e presidenti di regione. "Emblematico il risultato sugli elettori di Fratelli d'Italia, dei quali l'82 per cento è a favore del terzo mandato per sindaci e presidenti di Regione. Chi ci rappresenta a Roma ne prenda atto. Il risultato è chiaro e ribadisce ciò che noi sosteniamo da tempo: i cittadini vogliono essere liberi di scegliere chi li governa", ha aggiunto Villanova, secondo cui la percentuale dei favorevoli supera il 75 per cento tra gli elettori di Lega e Forza Italia, addirittura arriva all'82 per cento nell'elettorato di Fratelli d'Italia. "Un dato che da solo dice tutto. Ma questa fotografia è la rappresentazione plastica di ciò che pensano i cittadini. Questi ultimi sono convinti, come lo siamo noi, che a un eccellente amministratore va data la possibilità di un confronto continuo. D'altronde, il consenso del presidente, come di tanti altri bravi amministratori, non si basa sulle parole ma su fatti concreti. Quei fatti che attestano i primati del Veneto in tante classifiche, dalla sanità alle infrastrutture", ha detto ancora il capogruppo in Consiglio regionale. "Su questo si basa il consenso che ha consentito alla nostra squadra di guidare il Veneto in questi ultimi anni, basato sulla fiducia nei confronti del presidente che si rinnova di anno in anno. Mi auguro che i parlamentari oppostisi al terzo mandato prendano atto della volontà del popolo e che si avvii un confronto serio sulla possibilità, per sindaci e presidenti di Regione, di potersi confrontare liberamente con l'elettorato. Si chiama democrazia", ha concluso Villanova. (Rev)