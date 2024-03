Moldova: presidente Sandu, grazie a Romania per costante sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modo migliore per celebrare i 106 anni dall'Unione della Bessarabia con la Romania "è sottolineare i legami tra i popoli delle due sponde del fiume Prut". Lo ha detto la presidente della Moldova, Maia Sandu nel messaggio inviato in occasione della Giornata dell'Unione della Bessarabia con la Romania. Il capo dello Stato ha ricordato che "la Romania aiuta la Moldova in modo continuo e incondizionato" e "questa è solo una parte dell'enorme sostegno fornito dalla Romania nel corso degli anni", ha detto. Allo stesso tempo, il presidente ha ringraziato la Romania per il suo costante sostegno volto a migliorare la vita di tutti i cittadini della Moldova. "Continuiamo a lavorare per diventare uno Stato sviluppato e libero, insieme alla Romania, nella grande famiglia europea", ha concluso Sandu. (Moc)