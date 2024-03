Italia-Bolivia: senatore Borghese (Maie) incontra ambasciatrice, "migliorare scambi commerciali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamani il senatore Mario Alejandro Borghese, vicepresidente del Movimento associativo italiani all'estero (Maie) eletto in America latina, ha avuto "un lungo e cordiale incontro" con l'ambasciatrice della Repubblica di Bolivia in Italia, Sonia Brito, presso l'ambasciata a Roma. Tra i temi affrontati la condizione degli italiani residenti in Bolivia, circa settemila, e il ruolo che svolge il Comites italiano diretto da Rossy Colamarino. "Per l'Europa la Bolivia, grande produttore di gas e di tante materie prime, è un Paese molto importante e bisogna quindi lavorare per sviluppare gli scambi commerciali e la cooperazione. L'ambasciatrice ha rilevato anche la necessità di migliorare gli scambi culturali tra le università, specie quelle di medicina e tra i settori della sanità. Da parte mia ho assicurato sostegno affinché le questioni indicate possano trovare piena e rapida risoluzione", dice Borghese. (Com)