Gaza: presidente Iran a capo Hamas, la questione palestinese è ora chiara a tutto il mondo

- La legittimità della “questione palestinese è ora chiara a tutto il mondo”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica islamica dell’Iran, Ebrahim Raisi, durante un colloquio avuto oggi nella capitale Teheran con il capo dell’ufficio politico del movimento islamista palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. Il presidente ha affermato che Israele “è la causa principale dell'insicurezza nella regione” e ha aggiunto che “la questione della Palestina non riguarda più solo il mondo islamico, ma è diventata una prerogativa per tutta l’umanità”. I popoli di tutto il mondo “odiano con tutto il cuore il regime criminale sionista (Israele) e il suo principale sostenitore, gli Stati Uniti”, ha affermato Raisi, secondo cui il conflitto in corso nella Striscia di Gaza costituisce è una “vergogna” per Washington e per “alcuni paesi occidentali che hanno appoggiato il massacro dei bambini” da parte di Israele. “Senza dubbio – ha concluso il presidente iraniano- la vittoria finale appartiene al popolo palestinese”. Da parte sua, Haniyeh ha ringraziato la Repubblica islamica per il sostegno dimostrato ai cittadini della Striscia di Gaza. (Irt)