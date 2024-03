Russia: Parlamento, valutiamo legge per risarcimento vittime incidenti in luoghi affollati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Duma di Stato (camera bassa del Parlamento russo) valuterà nel prossimo futuro un disegno di legge che introduce risarcimenti fino a 2 milioni di rubli (circa 20 mila euro) ai feriti a seguito di situazioni di emergenza in luoghi affollati. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio federale (camera alta del Parlamento russo), Nikolaj Zhuravlev, intervistato dall'agenzia di stampa "Tass". "Abbiamo sviluppato e nel prossimo futuro introdurremo un disegno di legge alla Duma di Stato per assicurare luoghi dove si formano folle: ristoranti, caffè, centri commerciali, luoghi di intrattenimento e altri. La sua adozione garantirà ai cittadini il risarcimento necessario in caso di emergenza", ha spiegato Zhuravlev. In particolare, il disegno di legge propone di stabilire l'obbligo per i proprietari di locali di stipulare un contratto di assicurazione che potrà coprire il risarcimento per i danni causati alla vita, alla salute o ai beni di un cittadino a seguito di un'emergenza. Il risarcimento massimo è previsto per le famiglie di vittime di incidenti. (Rum)