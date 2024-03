Migranti: Calderone, oltre metà dei minori collocati nel Sud e nelle isole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Metà dei minori non accompagnati sono nel Sud e nelle isole, il 36 per cento al Nord e il 16 per cento nel centro del Paese”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, nell'ambito del seguito dell'indagine conoscitiva riguardante il fenomeno dell'ingresso nel territorio nazionale dei minori stranieri non accompagnati, davanti al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. “I minori arrivati con gli sbarchi – ha proseguito Calderone – sono 17 mila”. I ritrovamenti sul territorio italiano sono stati poco più di 10 mila, ha proseguito Calderone, che ha poi spiegato la connessione con i fenomeni metereologici e le stagioni. Nel periodo luglio-settembre arrivano in Italia 3.500 minori al mese, ha detto Calderone, mentre in questa stagione soni circa mille al mese. (Rin)