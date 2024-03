Venezia: università Iuav e Fondazione Musei civici avviano ricerca per allestire mostre più sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'università Iuav di Venezia, e in particolare i docenti di Design, e la Augsburg University (Tha) in partnership con Fondazione Musei civici di Venezia hanno avviato una collaborazione per raccogliere informazioni utili per impostare pratiche sostenibili per la produzione di allestimenti temporanei. L'iniziativa si inserisce all'interno del progetto 'Exhibit+Visual+Design'. "Osservare è Progettare! ce lo ricordava nelle sue preziose lezioni Bruno Munari - ha affermato Davide Crippa, referente Iuav -. Osservare, fotografare, disegnare, mappare i movimenti e le azioni che portano all'apertura di una mostra è forse una delle chiavi per comprendere e provare a ripensare il progetto culturale contemporaneo. Un progetto che oggi deve ormai fare i conti con i temi ambientali, soprattutto a Venezia che si propone come Capitale Mondiale delle Sostenibilità, e per lo meno non deve pensare semplicemente alla mostra ma anche al dopo mostra". La collaborazione con l'Università Iuav, ha aggiunto la direttrice scientifica del gruppo di lavoro Muve, Chiara Squarcina "consente alla Fondazione Musei Civici di coinvolgere studenti, esperti e docenti in quella importante attività consolidata nel tempo che vede proprio Fondazione detentrice di competenze professionali uniche ed eterogenee nell'ambito museale. Un patrimonio conoscitivo che Fondazione ha piacere di condividere per definire nuove pratiche e promuovere la sostenibilità dei processi per la valorizzazione del nostro patrimonio". (Rev)