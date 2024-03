Veneto: studio, attorno alle città spazio per 241 miliardi di alberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Attorno alle città c'è spazio per 241 miliardi di alberi. È quanto emerge da uno Studio di Fondazione per il Futuro delle Città, Università di Firenze e Università Ca' Foscari Venezia pubblicato oggi su 'Nature Cities'. "Utilizzando dati satellitari, il gruppo di ricerca - si legge in una nota - è riuscito a identificare con una risoluzione di 500 metri e a livello globale le aree disponibili in una fascia di dieci chilometri dalle città. Emerge come in soli 20 Paesi potrebbe crescere il 78 per cento delle foreste periurbane". "Per contrastare il riscaldamento globale, la soluzione teoricamente è semplice: ridurre le emissioni di gas serra, in particolare di CO2, e al contempo assorbire il surplus di CO2 dall'atmosfera - ha affermato il professore Stefano Mancuso, direttore scientifico della Fondazione per il Futuro delle Città -. Tuttavia, ridurre le emissioni ha profondi impatti economici e richiede tempo e un impegno globale che al momento è difficile da garantire. D'altra parte, l'assorbimento di CO2 dall'atmosfera tramite la riforestazione non presenta ostacoli tecnici significativi e può offrire benefici ambientali e occupazionali".