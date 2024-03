Giubileo: Tagliavanti (Camera commercio Roma), parta messaggio di pace e speranza per il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del Giubileo del 2025 "dobbiamo capire come da Roma possa partire un messaggio di pace e speranza a tutto il mondo". Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, intervenendo al confronto "I grandi eventi: Giubileo 2025 e Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 come volano per una nuova dimensione del turismo italiano" al Tempio di Vibia Sabina e Adriano. "Roma non ha paura dei grandi eventi e dei turisti - ha spiegato -. Roma fin dall'antichità è abituata ai grandi eventi e anche gli stessi cittadini sono abituati a vedere il turista come una presenza quotidiana. Quando c'è stata la pandemia, anzi, abbiamo sentito la mancanza dei turisti. Il Giubileo accade oggi, è nuovo per il contesto in cui si inserisce: da un lato c'è la mobilità delle persone, è diventata molto più ampia. Ma il Giubileo è soprattutto un messaggio religioso di pace, fratellanza e incontro, di speranza e nel mondo purtroppo, in questo momento, c'è la guerra, ce ne sono tre in atto abbastanza vicine a noi. Dobbiamo capire come da Roma possa partire un messaggio di pace e speranza a tutto il mondo in occasione del Giubileo".(Rer)