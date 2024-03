Sicurezza: Sala, al lavoro per riorganizzare polizia locale e più pattuglie di notte a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano è al lavoro per riorganizzare la polizia locale anche rivedendo gli accordi sindacali del 2002 che hanno portato a una diminuzione delle pattuglie per strada. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la suo consueta rubrica su Instagram "Cose in Comune" che, in questa puntata, ha avuto come tema la sicurezza e come ospite il consulente per la sicurezza, Franco Gabrielli. "Lavoreremo per una riorganizzazione della polizia locale- ha annunciato il sindaco - perché la complessità maggiore nasce dall’attrattività della città, quindi riorganizzare la polizia locale è obbligatorio". (segue) (Rem)