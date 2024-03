Giustizia: Ronzulli (FI) su test magistrati, nulla di strano, professione che incide su vita personale cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non vedo niente di strano nei test ai magistrati, ci sono tantissime professioni che li prevedono. Quella del magistrato è una professione delicata, che incide e decide sulla vita anche personale dei cittadini. Credo perciò che sia corretto aprire un fascicolo, esattamente come sono aperti i fascicoli per i militari, i vigili del fuoco, i medici e per una serie di altre professioni che decidono con la propria azione sulla vita del singolo". Lo afferma la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli, su La7. "E per non vedere sempre e solo tutto in chiave negativa, aggiungo che, per il lavoro che svolge, con enormi pesi da sopportare, il magistrato può anche subire delle ripercussioni dal punto di vista psicologico. Fare una valutazione ogni tanto può, quindi, essere giusto anche in quest'ottica, perché quei pesi da sopportare vanno scaricati. Il test, dunque, è anche a favore del magistrato", aggiunge. (Rin)