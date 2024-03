Lazio: Mattia (Pd), bene proroga commissariamento Anzio e Nettuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la proroga del commissariamento di Anzio e Nettuno, Comuni del Lazio sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata, lo Stato oggi "ribadisce la sua presenza e autorità. Già nei mesi scorsi abbiamo portato ad Anzio le Commissioni Antimafia di Consiglio regionale e Parlamento in seduta congiunta per dare un segnale forte e un sostegno soprattutto a quella parte sana della società civile che ogni giorno lotta contro la criminalità". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale Pd del Lazio. "Questa proroga è un punto a favore per il ripristino della legalità e un passo in avanti nel complesso percorso di bonifica del tessuto politico, amministrativo, produttivo e sociale del territorio - continua Mattia -. Per avanzare in questa direzione, ora è indispensabile che sia resa pubblica al più presto la lista dei politici incandidabili entro le prossime elezioni europee 2024, ormai alle porte, affinché con questo processo di rigenerazione sia sciolto, grazie alle Autorità competenti nelle quali ripongo la mia piena fiducia, l'intreccio tra politica e criminalità e nasca un nuovo e sano patto di rappresentanza con la comunità locale", conclude Mattia. (Com)