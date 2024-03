Russia: salgono a 140 le vittime dell'attacco terroristico al Crocus City Hall

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio delle vittime dell'attacco terroristico al Crocus City Hall è salito a 140. Come ha spiegato il ministro della Salute russo, Mikhail Murashko, uno dei feriti gravi è morto in ospedale. "I medici hanno fatto del loro meglio", ha detto il ministro nel corso di una conferenza stampa. Murashko ha precisato che vi sono ancora quattro feriti le cui condizioni sono valutate come estremamente gravi. Inoltre, 19 persone, tra cui tre bambini, sono in condizioni gravi. "Altri 23 feriti stanno completando il trattamento ospedaliero e si stanno preparando per la dimissione", ha osservato Murashko. (Rum)