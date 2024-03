Lombardia: scuole "Toti" di Lentate sul Seveso e "Fermi" di Barzanò in visita al Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani ad accogliere gli alunni delle classi III, sezioni B e E, dell'Istituto comprensivo "Enrico Toti" di Lentate sul Seveso (MB) e le classi II B e II F della Scuola secondaria di I grado "Enrico Fermi" di Barzanò (LC), ospiti oggi a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, per una visita didattica. Come diventare Consigliere regionale, il funzionamento del sistema elettorale regionale e dei partiti politici, i costi e l'utilità della politica, il tema della sicurezza sui treni sono stati al centro del confronto tra i ragazzi e il Presidente Federico Romani. "In un momento storico in cui la politica è percepita come distante dai cittadini e in cui la partecipazione al voto, nelle elezioni di qualsiasi livello, è bassissima, dobbiamo cercare di stimolare la curiosità dei più giovani verso le istituzioni – ha dichiarato il Presidente Romani -. Solo così, crescendo, potranno diventare protagonisti dello sviluppo delle loro comunità. Le visite delle scuole lombarde in Consiglio regionale sono un investimento sul futuro e un'esperienza di crescita all'insegna dei valori della democrazia e della conoscenza. Un'esperienza che auspico faccia crescere nei giovani la consapevolezza e la curiosità verso le esigenze del mondo che li circonda e magari anche l'interesse a farsene carico". (segue) (Com)