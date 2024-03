Lombardia: scuole "Toti" di Lentate sul Seveso e "Fermi" di Barzanò in visita al Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad accompagnare il gruppo di Lentate sul Seveso la Dirigente scolastica Tolomea Rubino e l'Assessore alla Pubblica istruzione Domenico Pansera, insieme ai docenti del "Toti" Stefania Terraneo, Clara Galimberti, Katia Lietti e Lisa Molteni. Le docenti Silvia Berzetta, Barbara Mariconti e Luigi Burbello hanno accompagnato invece la scolaresca di Barzanò. I giovani studenti sono stati ricevuti in Aula consiliare, dove hanno preso posto tra i banchi dei Consiglieri regionali e dove sono stati loro illustrati i compiti e il funzionamento dell'Assemblea legislativa, con particolare attenzione ai passaggi relativi alla elezione e alla composizione della Giunta. I ragazzi, dotati di curiosità verso la politica e animati da grande voglia di partecipazione, hanno poi potuto sperimentare le modalità di voto elettronico in dotazione all'Aula, discutendo e approvando alcune loro proposte. Quindi una visita al Piano della Memoria del 26esimo piano di Palazzo Pirelli. Da lì i giovani ospiti, nonostante la giornata piovosa, hanno potuto spaziare con lo sguardo sulla città e conoscere la storia e il significato architettonico e culturale del grattacielo di Giò Ponti, sede dell'Assemblea legislativa della Lombardia. (Com)