Sanità: Faraone (Iv), peggiorata rispetto al pre-pandemia, errore non chiedere Mes

- “Mi ha colpito che su alcuni aspetti la sanità italiana è peggiorata rispetto al pre-pandemia perché avevamo detto che dopo la pandemia avremmo investito molto più in sanità e il fatto che invece stia peggio mi preoccupa parecchio”. Lo ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera, a margine della presentazione, a Roma, del 21mo Rapporto Ospedali&Salute "Reinventiamo il Servizio sanitario. Come evitare la deriva di una Sanità per Censo", promosso da Aiop e realizzato in collaborazione con il Censis. “Il governo continua a non investire nell'ambito sanitario” e “non aver preso le risorse del Mes secondo noi è stato un errore clamoroso”, ha aggiunto. Dal rapporto emerge però anche la fiducia degli italiani nel sistema sanitario: “Fiducia nella prospettiva e nell'idea che il sistema sanitario possa avere gli strumenti per risolvere i problemi - ha proseguito Faraone -. Dall'altro lato però anche la sfiducia di chi è costretto a viaggiare in tutto il Paese o a pagare per poter essere curato”.(Rin)