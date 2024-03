Ita: Benassi, oltre 124 mila voli nel 2023, trasportati 15 milioni di passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 abbiamo effettuato oltre 124 mila voli, “siamo la prima compagnia trasporto aereo in Europa”. Lo ha dichiarato il direttore generale di Ita Airways, Andrea Benassi, nel corso della conferenza stampa sui risultati del 2023 e sulle prospettive del 2024. “Abbiamo garantito oltre 246 mila ore di volo e trasportato circa 15 milioni passeggeri”, ha aggiunto Benassi, sottolineando come i ricavi dei passeggeri ammontino a 2,2 miliardi di euro, in aumento del 67 per cento sul 2022. “La flotta è cresciuta da 71 a 85 aeromobili”, ha precisato. (Rin)