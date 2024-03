Speciale difesa: Libano, Hezbollah annuncia morte combattente, il 248esimo da inizio scontri con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito libanese sciita filo-iraniano Hezbollah ha annunciato la morte di un suo combattente. Lo si apprende dal canale Telegram del gruppo, che ha precisato l’identità del miliziano (Hussein Ali Dabbouq), ma non la data o il luogo del decesso. L’espressione usata nella nota, “sulla strada per Gerusalemme”, lascia intuire che Dabbouq sia stato ucciso dalle Forze di difesa di Israele (Idf), probabilmente nel sud del Libano. Si tratta del 248esimo membro di Hezbollah ucciso dall’8 ottobre 2023 quando, all’indomani dell’attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro lo Stato ebraico, sono cominciati gli scontri tra il partito sciita e le Idf lungo il confine israelo-libanese, che hanno ucciso almeno 326 persone in Libano e causato decine di migliaia di sfollati da entrambi i lati della frontiera. (Lib)