Speciale difesa: Cavo Dragone, assumiamo ruolo sempre più visibile su fianco est Nato e Mediterraneo

- A fronte di una politica strategica sempre più profilata per la sicurezza degli interessi internazionali e della stabilità internazionale, la Difesa dell’Italia sta assumendo un ruolo sempre più visibile nelle aree di crisi sul fianco est della Nato e nel Mediterraneo allargato. Lo ha detto il capo dello Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, durante un’audizione presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e la Commissione Esteri e Difesa del Senato. “Nel corso del 2024 svolgeremo la funzione di Framework Nation nel Battlegroup di Forward presence in Bulgaria del vice comandante di Eufor Altea, monteremo la storica guida della missione europea in Somalia, oltre a riprendere il comando di Kfor. Nel settore marittimo, manteniamo il comando operativo di Irini e avremo il comando tattico di Atalanta, oltre a quello di Aspides e della Standing Naval Forces nel Mar Mediterraneo, quindi un impegno anche a livello di comando molto significativo”, ha affermato Cavo Dragone. (Res)