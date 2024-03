Speciale difesa: Libano, Cavo Dragone, nostro contingente 2024 analogo agli anni precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contingente italiano in Libano per il 2024 è sostanzialmente analogo agli anni precedenti. Lo ha detto il capo dello Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, durante un’audizione presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e la Commissione Esteri e Difesa del Senato. “Stiamo operando per supportare una più efficace implementazione della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza”, ha sottolineato Cavo Dragone. (Res)