Speciale difesa: Cavo Dragone, la sicurezza è un concetto laico

- La sicurezza resta un concetto laico. Lo ha detto il capo dello Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, durante un’audizione presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e la Commissione Esteri e Difesa del Senato. “Senza sicurezza le popolazioni soffrono, i diritti vengono negati, la crescita economica è pressoché irrealizzabile e la coesione sociale è in crisi”, ha spiegato Cavo Dragone. “Il corollario di tale impostazione laica è la capacità di dialogare con tutti, senza preclusioni, avendo come obiettivo la sicurezza, la stabilità e il benessere delle popolazioni dello spazio del Mediterraneo. La loro sicurezza e la nostra, strettamente interconnesse, richiedono uno sforzo cooperativo. Le Forze armate hanno proprio l’obiettivo primario di favorire il conseguimento della capacità operativa adeguata a mantenere le condizioni di sicurezza e stabilità nei paesi in cui cooperiamo”, ha aggiunto il capo di Stato maggiore. “In tale contesto, è importante osservare le dovute distanze dai loro affari interni e lasciare alle leadership locali di risolvere i problemi strutturali, quali la via verso la modernità e la realizzazione di un sistema più efficace di redistribuzione delle risorse”, ha poi sottolineato Cavo Dragone. (Res)