Mobilità: Mase lancia Piattaforma unica nazionale per mappare punti di ricarica veicoli elettrici (2)

- "La Pun - ha sottolineato Pichetto - è un valore aggiunto per la diffusione della mobilità elettrica in Italia: consente infatti di far convergere verso un unico portale istituzionale tanti dati e informazioni omogenee sulla distribuzione dei punti di ricarica, preziose quanto per gli operatori, tanto per gli enti locali e i cittadini. L'evoluzione di questa piattaforma, che nei prossimi mesi si arricchirà di nuove funzionalità - ha aggiunto il ministro - potrà renderla sempre più utile alla vita quotidiana dei cittadini e alla pianificazione amministrativa". Grazie al contributo dei principali gestori delle infrastrutture, oggi la Pun mappa già oltre 32 mila punti di ricarica operativi in Italia, compresi quelli installati sulle reti autostradali, sui 42.500 oggi esistenti. (segue) (Com)