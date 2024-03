Mobilità: Mase lancia Piattaforma unica nazionale per mappare punti di ricarica veicoli elettrici (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel racconto, il viaggiatore attraversa l'Italia dei paesaggi e delle bellezze artistiche per giungere fino a casa, in un percorso fluido e senza intoppi, scandito dalla disponibilità di colonnine di ricarica. Il video è stato girato a emissioni zero: tutti gli allestimenti sono stati realizzati a mano con gamme di carta naturale riciclata al 100 per cento. Inoltre, è stato registrato in un unico studio, evitando cosi riprese in esterna e spostamenti, con un significativo risparmio di Co2. Alla conferenza stampa hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente del Gse, Paolo Arrigoni, il presidente di Rse, Carloalberto Giusti, e l'Amministratore delegato di Rse, Franco Cotana. (Com)