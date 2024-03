Milano: in Prefettura definite misure di sicurezza per G7 dei Ministri dei Trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto questa mattina in Prefettura dal Prefetto Claudio Sgaraglia, ha dedicato, tra gli argomenti all'ordine del giorno, una particolare attenzione al focus delle misure necessarie a garantire la piena sicurezza della riunione ministeriale Trasporti del G7 che si terrà dall'11 al 13 aprile a Milano, presso Palazzo Reale, con la partecipazione dei 7 Ministri dei paesi membri e delle 7 delegazioni ufficiali. Il delicato momento geopolitico internazionale impone un'elevata attenzione per le misure di sicurezza da attivare, anche in relazione al luogo dove si svolgerà la riunione dei Ministri e ai siti interessati dagli eventi collaterali situati nel pieno centro cittadino milanese. Nel corso del comitato è stata condivisa la strategia per garantire la massima sicurezza alle autorità. Nel corso della seduta odierna del Comitato, i Sindaci dei Comuni di Bareggio e di Dairago hanno aderito al "Progetto Controllo del Vicinato" che disciplina le attività del controllo di vicinato e stabilisce le modalità di azione, nel rispetto dei principi e delle disposizioni normative, sottoscrivendo con il Prefetto gli appositi protocolli.(Com)