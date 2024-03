Bosnia: a Sarajevo un evento per riflettere sul tema della disabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori sono proseguiti con un dialogo a tre tra la scrittrice bolognese Grazia Gironella, la presidente della Bdfd Amela Velic e il presidente della Dante Alighieri Adnan Mehmedovic, moderatore della serata. “La strada che non scegli” è infatti il titolo di un libro scritto dalla stessa Gironella, che racconta la toccante storia di Ajlina, una giovanissima ragazza bosniaca la cui vita cambia per sempre dopo un tuffo in piscina. È la storia di una donna da allora tetraplegica, sullo sfondo di una guerra appena finita. È soprattutto, come recita il sottotitolo, una storia vera. Dietro Ajlina si nasconde infatti la stessa Velic: trentotto anni, una laurea alla Facoltà di Filosofia della capitale bosniaco-erzegovese, un italiano e un tedesco perfetti, la dottoressa Velic è stata la vera protagonista dell’evento. Un evento con un duplice obiettivo: da un lato, la promozione di uno splendido libro italiano – “è importante”, ha dichiarato Grazia Gironella, “raccontare la disabilità per creare una società più sensibile e più giusta” – dall’altro, presentare le attività della Bdfd. Fondata da un medico austriaco – il prof. Martin Salzer, esperto mondiale nel campo dell’ortopedia – la Bdfd assicura infatti dal 2013 assistenza alle persone con disabilità gravi in tutto il Paese, tramite sostegno finanziario, sponsorizzazioni, individuazione di assistenti personali e attività di lobbying mirate. “Come dimostra la storia di Ajlina – ha dichiarato Di Ruzza – anche quando la vita mette di fronte a una strada che non scegli, ci può essere comunque una strada che scegli: ossia la strada del coraggio, della tenacia, della forza d’animo e soprattutto dell’impegno a favore degli altri. E questa è la strada che ha scelto Amela Velic”. (Seb)