Nepal: leader partito nazionalista indù preoccupato per presunti finanziamenti Usa a gruppi atei (2)

- Il Nepal è stato al centro, il 21 marzo, di uno scontro tra il vicesegretario di Stato Usa, Richard Verma, e il presidente della sottocommissione Affari esteri della Camera dei rappresentanti sulla vigilanza e la trasparenza, Brian Mast. Quest’ultimo, repubblicano eletto in Florida, ha accusato il governo di finanziare la promozione dell’ateismo nel Paese himalayano. Secondo Mast, gli Stati Uniti avrebbero speso 500 mila dollari dei contribuenti per promuovere l’ateismo in Nepal, circostanza negata da Verma, che è responsabile della gestione e delle risorse del dipartimento di Stato. Il deputato repubblicano ha quindi replicato citando documenti in cui si parla del sostegno a “una maggiore capacità degli individui atei ed eterodossi di formare, unirsi a reti o organizzazioni” e di “rafforzare la capacità delle organizzazioni che rappresentano diverse comunità di atei”. Per Mast i finanziamenti per la libertà religiosa potrebbero essere interpretati come un’ingerenza esterna, soprattutto in un momento in cui in Nepal si dibatte sul ripristino dell’induismo come religione di Stato. (Inn)