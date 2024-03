Abruzzo: vicenda superbonus, per Pietrucci, serve mobilitazione generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si scopre oggi che le agevolazioni del superbonus 110 per cento annunciate a dicembre non saranno più valide. Il governo ieri ha approvato 'a sorpresa' un decreto legge che taglia le gambe a tutte le opere in corso che, fino a ieri, contavano di arrivare al 15 ottobre prossimo per utilizzare la cessione del credito e proseguire i lavori. Invece, illudendo tutti, il provvedimento approvato a dicembre (il dl 212/2023) viene adesso rivisto e drasticamente azzerato, gettando nel panico tutti coloro che ne sono coinvolti. Guarda un po', tutto questo avviene subito dopo le elezioni: tanto per confermare la miseria politica di governanti a cui interessa solo prendere i voti, e poi lasciare l'economia locale nello sfascio più totale. Sfidando il senso del ridicolo, Liris e Sigismondi (senatori abruzzesi) sbandierano come un successo quello che è un colpo ferale per l'economia delle aree dei crateri sismici abruzzesi". Lo scrive stamani il consigliere regionale (rieletto a palazzo dell'Emiciclo nelle ultime elezioni) Pierpaolo Pietrucci. "Bloccando lo sconto in fattura e la cessione del credito, le aziende non potranno più cedere - aggiunge Pietrucci - i crediti alle banche e non potranno monetizzare i lavori eseguiti. Centinaia, forse migliaia di abitazioni demolite attraverso il cosiddetto Superbonus Rafforzato (mediante rinuncia al contributo ricostruzione) non potranno essere ricostruite, con la conseguenza di generare migliaia di nuovi sfollati, persone che non vedranno ricostruita la loro casa". (segue) (Gru)