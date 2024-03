Abruzzo: vicenda superbonus, per Pietrucci, serve mobilitazione generale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ricostruzione delle Aree dei Crateri sismici si fermerà nuovamente perché tutte le pratiche sono finanziate in parte con il contributo per la ricostruzione e in parte col superbonus. Condomini in tutta Italia che non potranno essere completati, imprese costrette a fallire per mancanza di liquidità, professionisti che non potranno veder riconosciute le progettazioni e, dulcis in fundo, una stagione di contenziosi tra proprietari e aziende per una delle più classiche guerre tra poveri. Anche gli Enti del Terzo settore - conclude - (per i lavori sulle barriere architettoniche), le cooperative di abitazione e gli Istituti delle Case Popolari verranno falcidiati. Questa è una mannaia per le aree del cratere, per la realtà aquilana e abruzzese. Si bloccherà tutto perché finora per ogni pratica edilizia del sisma occorreva calcolare l'addendum del 110 per cento perché i soldi per la ricostruzione non sono sufficienti. Serve una mobilitazione generale: i sindaci, le imprese, i professionisti, i cittadini, le organizzazioni sindacali e di categoria lancino una gigantesca protesta". (Gru)