Materie prime: Pichetto, giacimenti abbandonati possono essere fonte non solo per elettrico

- “Stiamo mappando il Paese per valutare se giacimenti abbandonati possano essere fonte di materie prime e non solo per l’elettrico”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in occasione della presentazione della nuova Piattaforma unica nazionale, in corso alla sede Gestore dei servizi energetici (Gse) a Roma. “Fa tutto parte di un processo normale e ordinario e il governo parla con gli atti”, ha concluso. (Rin)