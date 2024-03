Intesa Sanpaolo: con Mytilineos nello sviluppo del fotovoltaico in Cile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione all’operazione di Mytilineos fa parte della strategia di sviluppo delle attività internazionali della Divisione Imi Cib, come previsto dai piani strategici del gruppo guidato dall'Ad Carlo Messina, e segue quelle già annunciate in: New Messico, per la realizzazione della più grande infrastruttura energetica green degli Stati Uniti d’America; Brasile, per la realizzazione della linea 6 della metropolitana di San Paolo; New York, per l’implementazione del nuovo Terminal 1 dell’aeroporto Jfk; Miami, per la realizzazione del più grande terminal crocieristico degli Stati Uniti. (Com)