Giustizia: M5s, test psicoattitudinali delegittimazione magistrati

- I test psicoattitudinali per gli aspiranti magistrati sono la prova lampante che questo governo vuole delegittimare la magistratura all'interno del più ampio disegno di demolizione della sua autonomia e indipendenza. Lo affermano in una nota i rappresentanti del Movimento 5 Stelle nelle commissioni Giustizia di Camera e Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Valentina D'Orso, Federico Cafiero de Raho, Carla Giuliano, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato. "Lo scopo - spiegano - è esclusivamente politico e comunicativo: si vuole far credere che si debba intervenire sullo squilibrio di coloro che indossano la toga. Abusano così degli attuali rapporti di forza politica per regolare i conti con una magistratura che, per avere osato esercitare l'azione penale anche nei confronti di tanti potenti considerati intoccabili, venne testualmente definita come composta da 'matti', da persone che per fare quel lavoro erano 'mentalmente disturbati' e 'antropologicamente diversi dal resto della razza umana'. E' inaccettabile". (segue) (Rin)