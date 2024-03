Giustizia: M5s, test psicoattitudinali delegittimazione magistrati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I magistrati - proseguono - ovviamente sono già sottoposti a valutazione, fin dal tirocinio iniziale. Questi test non hanno alcun fondamento scientifico e sono solo un messaggio di derisione e discredito. Non solo, nella norma si scorge una sorta di sadismo del governo che se la prende con i giovani: saranno loro a doversi sottoporre a questi assurdi test a valle di anni di studio senza sosta e dopo aver superato un concorso molto difficile. E' chiaro che questa novità sarà un forte disincentivo ad intraprendere la strada per diventare magistrati. Questo governo sta arrivando a fare le cose sognate da Licio Gelli e portate avanti senza riuscirci da Silvio Berlusconi, è una autentica deriva per la salute della democrazia", concludono i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. (Rin)