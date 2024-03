Mafia: Gubitosa (M5s), provincia Avellino non è immune, comunità reagisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono particolarmente preoccupato e amareggiato dalle notizie arrivate ieri sera a proposito dello scioglimento per mafia di due consigli comunali della provincia di Avellino, Quindici e Monteforte Irpino. Una decisione che è il frutto della relazione firmata dal Prefetto Paolo Spena e della sua inchiesta avviata sui due comuni per verificare condizionamenti da parte della criminalità organizzata". Lo scrive in una nota Michele Gubitosa, Deputato irpino, Vicepresidente del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Antimafia. "Si tratta di un segnale estremamente grave e angosciante, che testimonia come sia ingenuo pensare di poter essere immuni alle dinamiche mafiose, di rappresentare un'oasi felice. La comunità irpina deve reagire e ribellarsi al giogo della criminalità organizzata, che è penetrata nel nostro tessuto sociale e lo sta avvelenando dall'interno. Ogni cittadino irpino deve fare la propria parte, nessuno escluso, e la politica deve condannare queste infiltrazioni, prendendo le distanze dagli amministratori che hanno permesso questa deriva. Noi saremo al fianco della comunità nel cammino verso la riaffermazione della legalità", conclude l'esponente del M5s. (Rin)