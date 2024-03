Nigeria: uccise la fidanzata, uomo d'affari cinese condannato a morte per impiccagione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale dello Stato di Kano, in Nigeria, ha condannato a morte un uomo d'affari cinese dopo averlo giudicato colpevole dell'omicidio della sua fidanzata nel 2022. Geng Quandong, 47 anni, ha ucciso la vittima, Ummu Kulthum Sani di 23 anni, a Janbalu nel settembre 2022 con l'accusa di essersi rifiutata di sposarlo dopo averlo presumibilmente sfruttato. Nel pronunciare la sentenza, il giudice Sanusi Ado-Ma'aji ha ritenuto che l'accusa ha dimostrato la sua tesi oltre ogni ragionevole dubbio. L'imputato si era dichiarato non colpevole dell'accusa. Quarong avrà ora 90 giorni per presentare ricorso in appello contro il verdetto. La Nigeria conta attualmente più di 3.400 persone nel braccio della morte, tuttavia l'ultima esecuzione è stata effettuata nel 2012. (Res)