Ambiente: Pichetto, bene iniziativa Imprendigreen Confcommercio

- “La transizione ecologica è un processo simile al passaggio dal vapore al motore a scoppio, una rivoluzione che sta cambiando sostanzialmente la vita delle persone”. Lo ha detto il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso della presentazione del progetto Imprendigreen di Confcommercio. Per il ministro, questa rivoluzione, “sta permeando il sistema produttivo mondiale, dalla produzione fino all’ultimo consumatore” perché “i dati ci dicono davvero che c'è un'attenzione diversa da parte dei consumatori nella verifica di ciò che acquistano”. Dopo aver sottolineato che in questo campo “l’Italia è all’avanguardia in Europa, anche se dobbiamo andare avanti con la formazione e con le tecnologie”, il ministro ha concluso rivolgendo un plauso a Confcommercio per l’iniziativa. (Rin)