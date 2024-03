Auto: Ferrari espanderà cooperazione con fornitore di batterie Sk On

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storica casa automobilistica italiana Ferrari ha siglato un accordo preliminare per espandere la cooperazione con il fornitore di batterie sudcoreano Sk On. Lo riferiscono i media coreani, ricordando che sin dal 2019 Sk On fornisce batterie per diversi modelli di supercar prodotti da Ferrari, tra cui la SF90 Stradale - primo veicolo ibrido della Casa di Maranello - la 296 GTB e la 296 GTS. L'amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Virginia, ha confermato che l'azienda sta "lavorando assieme a Sk On per esplorare nuove frontiere". (Git)