Banche: Abi Lab, priorità investimenti in sicurezza informatica, innovazione e sostenibilità

- Sicurezza informatica, innovazione e sostenibilità. Queste tra le priorità nei programmi d’investimento in tecnologia delle banche operanti in Italia evidenziate dall’ultimo rapporto di Abi Lab, il Centro di ricerca e innovazione per la banca promosso dall’Abi. Lo studio, condotto su un campione che rappresenta circa l’85 per cento del settore bancario in termini di dipendenti, è stato presentato oggi al Forum Abi Lab. L’attenzione delle banche per l’innovazione trova conferma anche nelle previsioni di spesa formulate dagli istituti di credito. Per la totalità delle realtà analizzate, infatti, il budget Ict (Information and communication technology) per il 2024 è in aumento o stabile rispetto al 2023. (segue) (Com)