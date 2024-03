Banche: Abi Lab, priorità investimenti in sicurezza informatica, innovazione e sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’indagine di Abi Lab ai primi posti delle priorità d’investimento del settore troviamo il rafforzamento delle componenti di sicurezza, che per il mondo bancario rappresenta un’assoluta priorità di lavoro, anche in considerazione dei recenti cambiamenti nello scenario geopolitico, e i percorsi di modernizzazione e di adeguamento delle infrastrutture. A completare il podio la gestione attenta e governata dei dati (Data Governance), l’acquisizione digitale dei clienti in un contesto di cambiamento nelle abitudini delle persone, il consolidamento dell’intelligenza artificiale e l’automazione dei processi. (segue) (Com)