Banche: Abi Lab, priorità investimenti in sicurezza informatica, innovazione e sostenibilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’attenzione significativa si riscontra anche sul potenziamento dei sistemi informatici a supporto degli obiettivi strategici della banca in materia di sostenibilità e sulle iniziative per la resilienza e la continuità di servizi e sistemi. A questi aspetti, infine, si affiancano, i servizi offerti attraverso la ‘nuvola’ informatica (cloud computing), che consentono ai clienti di ottimizzare la gestione delle risorse tecnologiche, i servizi di Mobile banking, la valorizzazione del patrimonio informativo, le iniziative di dematerializzazione e di trasformazione delle architetture tecnologiche. Sul versante della ricerca e dello sviluppo, che indirizzerà gli investimenti futuri, i progetti considerati prioritari dalle banche riguardano, soprattutto, l’introduzione dell’intelligenza artificiale nei diversi possibili ambiti di applicazione (assistenza al cliente, miglioramento operativo, sviluppo commerciale, gestione dei rischi, etc.), l’evoluzione dei sistemi informatici a supporto degli obiettivi in materia di sostenibilità e le iniziative per capitalizzare il potenziale dei dati. (segue) (Com)