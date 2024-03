Ue: sentimento economico in aumento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo l'indicatore del sentimento economico (Esi) ha registrato un aumento sia nell'Ue (+0,7 punti, a 96,2) che nell'area euro (+0,8 punti, a 96,3). L'indicatore delle aspettative occupazionali (Eei), invece, è rimasto praticamente stabile per il secondo mese consecutivo in entrambe le aree (+0,1 punti, a 102,3 nell'Ue, e 102,6 in eurozona). Contrariamente all'Esi, l'Eei ha ottenuto un punteggio superiore alla sua media di lungo periodo. Lo si apprende dai dati pubblicati oggi dalla Direzione generale degli Affari economici e finanziari (Dg Ecfin) della Commissione europea. Secondo le stime, nel mese di marzo, è aumentato anche l'indicatore di fiducia dei consumatori, con una crescita di 0,6 punti percentuali sia nell'Ue che in area euro. Con -15,2 punti (Ue) e -14,9 punti (eurozona), la fiducia dei consumatori è ancora molto al di sotto della media di lungo periodo, specifica la Dg Ecfin. (Beb)